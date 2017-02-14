США, Южная Корея и Япония усилят сотрудничество против КНДР
Руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными после того, как Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, передает Би-би-си.
Как сообщает министерство обороны Южной Кореи, в ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности.
По информации южнокорейского агентства Ренхап, американские истребители F-22 и атомные подводные лодки примут участие в совместных военных учениях в марте.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал КНДР "большой-большой проблемой", с которой необходимо серьезно разбираться.
Испытания северокорейской ракеты также осудил Совет Безопасности ООН. В Совбезе это назвали серьезным нарушением резолюций, запрещающих проведение таких тестов.
Ранее США пригрозили ввести новые санкции против КНДР за запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.
Накануне власти Северной Кореи заявили, что проведенные в понедельник испытания баллистической ракеты прошли успешно.
В КНДР утверждают, что в ходе испытаний удалось проверить возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее способность уклонения от перехвата.
Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщало, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря.
Это первые ракетные испытания Пхеньяна с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и они были осуществлены во время визита в Америку японского премьера Синдзо Абэ.
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