Французские спецслужбы усиленно расширяют штат - Figaro

Разведка Франции испытывает дефицит лингвистов: за 2016-й ни одна из пяти вакансий на должность секретаря со знанием арабского языка не была закрыта

Французские разведывательные службы набирают новое поколение шпионов. О массовой кампании по найму персонала, которую проводят управления внешней и внутренней разведки страны, пишет RFI со ссылкой на обзорную статью в газете Figaro.

"Над Францией нависает угроза все более сложных атак, как террористических, так и в киберпространстве, для чего необходимо постоянно адаптироваться", - говорится в статье.

Среди потребностей СВР Франции, или "Конторы", как ее называют сотрудники, на первом месте стоят инженеры, в первую очередь по компьютерной безопасности. Кроме этого, разведка активно ищет специалистов по восточным языкам.

Разведка пытается заманивать молодых специалистов еще на последних курсах университетов, предлагая зарплаты от 33 до 35 тысяч евро в год для начинающих и до 40 тысяч евро в год для тех, у кого уже имеется опыт работы. Это касается будущих программистов, специалистов по анализу данных, ядерной энергии и материалам, баллистике, математиков и криптологов, а также специалистов по различным языкам - от русского до арабских.

В стране, отмечает автор, дефицит лингвистов. За 2016 год ни одна из 5 вакансий на должность секретаря со знанием арабского языка не была закрыта.

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За последние 15 лет, вопреки общей тенденции к сокращению бюджетов госучреждений, штат СВР Франции вырос на треть и составляет сегодня 6400 человек. К 2019 году штат планируется увеличить еще больше - до 7100 человек.

Такими же быстрыми темпами растет и штат контрразведки: с 2015 года СВБ Франции наняла 500 человек, и сегодня в ее штате - 3500 сотрудников. До конца 2018 года организация планирует принять на службу еще 934 человека.

Типичный профиль современного шпиона, пишет издание, это "белый воротничок" или даже компьютерный "гик". Сегодня в СВР - 37% военных, 42% гражданских функционеров и 21% контрактников.

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