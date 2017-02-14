В родном городе Гитлера задержали мужчину в образе фюрера: фото

Задержанный - 25-летний парень - будет привлечен к ответственности за восхваление нацизма

Дом в Браунау-на-Инне, в котором родился Гитлер (фото - EPA)

В Австрии полиция задержала 25-летнего мужчину, появлявшегося на публике в образе нацистского лидера, фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает местное издание Oberoesterreichische Nachrichten.



Молодого человека задержали в понедельник вечером, 13 февраля 2017 года, на малой родине Гитлера - в городе Браунау-на-Инне.



Образ фюрера мужчина, называвший себя Харальдом Гитлером, создал с помощью характерных стрижки и усов, а также костюма.

Фото: www.nachrichten.at

До задержания "двойника" нацистского лидера видели у дома, в котором родился Гитлер, и в местном книжном магазине, где мужчина просматривал журналы о Второй мировой войне.



Как отмечают в полиции, задержанный полностью осознавал свои действия и будет привлечен к ответственности за восхваление нацизма.

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12 января 2017 года сообщалось, что скелет печально известного нацистского врача Йозефа Менгеле, проводившего преступные медицинские опыты над узниками концлагеря Освенцим, стал учебным пособием для студентов медицинского института бразильского города Сан-Паулу.



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