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Курильские острова: Япония выразила протест РФ из-за названий

14.02.2017 10:05
Вчера Япония направила протест РФ по дипломатическим каналам из-за присвоения пяти Курильским островам российских названий
Курильские острова: Япония выразила протест РФ из-за названий
Фото: EPA

Япония осудила присвоение пяти Курильским островам российских названий. Об этом сообщает Kyodo.

"Это неприемлемо, противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суги.

По информации ТАСС, пять безымянных островов Курильской гряды получили названия. Острова назвали в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

23 сентября 2016 года сообщалось, что власти Японии не намерены отказываться от 4 Курильских островов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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