Антииммигрантский указ в США: еще один суд заблокировал его

Решение суда в Вирджинии о том, что скандальный указ Дональда Трампа противоречит правам местных жителей, будет применяться лишь на территории штата

Суд американского штата Вирджиния постановил, что миграционный указ президента США Дональда Трампа может нарушать права жителей штата. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание напоминает, что указ запрещает въезд в страну гражданам семи стран, преимущественно мусульманских.

Отмечается, что решение суда в Вирджинии не будет применяться лишь на территории штата в соответствии с просьбой государственного генпрокурора Марка Херринга.

"Каждое действие президента, как и раньше, должно соответствовать ограничениям, установленным Конгрессом по делегированию полномочий" - говорится в решении суда.

Решение суда Вирджинии было принято через несколько дней после того, как апелляционный суд Сан-Франциско отказался восстановить действие указа Трампа по отдельному иску Вашингтона и Миннесоты. Ранее сообщалось, что апелляционный суд Сан-Франциско отказался восстановить антииммиграционный указ Трампа.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран.

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за указа. 4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие документа. Министерство юстиции США обжаловало это решение.

10 февраля Апелляционный суд США отклонил попытку Трампа восстановить силу указа. На следующий день в ответ на запрет судом антимиграционного указа, Трамп пообещал принять новые меры для "безопасности страны".

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