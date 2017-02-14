В России заподозрили Трампа в "русофобии" из-за увольнения Флинна

Глава комитета по международным делам в Совфеде РФ Константин Косачев назвал "паранойей" решение администрации Трампа отправить чиновника в отставку

Решение администрации президента США уволить советника по нацбезопасности Майкла Флинна из-за его несанкционированных руководством бесед с представителями Москвы в России назвали "паранойей" властей США. Такое мнение у себя в Facebook изложил глава комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев.

"Или Трамп не нашел необходимой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, или русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", - заявил он.

Косачев отметил, что Флинн хотел диалога с Кремлем, посещал Москву и общался с послом РФ в Вашингтоне.

"Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) - это даже не паранойя, а нечто неизмеримо худшее", - считает представитель российской власти.

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В ночь на 14 февраля 2017 года советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после предупреждения американского Минюста о том, что чиновник ввел в заблуждение коллег из администрации Трампа о тематике бесед с российским послом. В Демократической партии заявили, что действия Флинна надлежит тщательно расследовать.

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