Королева Елизавета II открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров
Королева Елизавета II открыла в Лондоне штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности (NCSC). Задача Центра - обеспечить более полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также координировать действия в случае подобных инцидентов, передает Би-би-си.
"Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью", - сказал глава NCSC Киран Мартин.
NCSC утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят около 60 раз в месяц, то есть в среднем дважды в сутки.
За последние три месяца NCSC обнаружил 188 подобных нападений 2-й и 3-й категорий. И хотя нападений первой категории (наиболее опасной) пока обнаружено не было, Центр готов к любому развитию событий.
Центр кибербезопасности начал функционировать в октябре 2016 года, но в новую штаб-квартиру рядом с вокзалом "Виктория" в центре Лондона сотрудники въехали только сейчас.
"Мы сталкивались с крупными хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться", - говорит Киран Мартин.
NCSC защищает не только правительственные учреждения и бизнесы, но и всю экономику и общество в целом.
Сотрудники NCSC будут наблюдать за людьми в разных индустриях для идентификации угроз и уязвимостей, а также для разработки рекомендаций по борьбе с кибератаками.
На данный момент Центр расследует самое большое киберограбление в Великобритании - у банка Tesco было похищено 2,5 млн фунтов.
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