Популярного блогера в YouTube заподозрили в антисемитизме - СМИ

В течение нескольких последних месяцев на канале ПьюДиПая появились видео с отсылками к нацизму и антисемитскими изображениями

Компания Disney разорвала отношения с самым высокооплачиваемым и популярным блогером YouTube ПьюДиПаем из-за подозрений в антисемитизме. Об этом сообщает ВВС.

В течение нескольких последних месяцев на канале ПьюДиПая появились видео с отсылками к нацизму и антисемитскими изображениями.

ПьюДиПай (его настоящее имя Феликс Чельберг, он из Швеции, - ред ) признал, что ролики были оскорбительными, но заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо по национальному признаку.

"Канал ПьюДиПая является лидером по количеству просмотров (более 14 миллиардов) и подписчиков (более 52 миллионов) в YouTube. В прошлом году блогеру удалось заработать $15 млн", - отмечает издание.

С компанией Disney блогер связан через посредника - Maker Studios.

Эта компания работает со звездами YouTube, транслируя рекламу через их видеоканалы.

"Феликс зашел слишком далеко, в итоге его видео оказались неприемлемыми", - заявили в Maker Studios

В одном из роликов, о которых идет речь, два индийца (ПьюДиПай заплатил им) держат плакат с пожеланием смерти евреям.

Блогер в ответ на критику заявил, что пытался показать, "насколько современный мир сошел с ума, что люди готовы сказать, что угодно за $5".

В прошлом году ПьюДиПай был временно заблокирован в Twitter за шутки о террористической организации Исламское государство.

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