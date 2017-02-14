В РФ против студента возбудили дело из-за оскорбления "ватников"
В российском Саратове против 19-летнего местного жителя открыли уголовное производство за комментарий в социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков, передает российское оппозиционное издание Новая газета.
По мнению следователей, комментарий молодого человека "оскорбляет представителей русской нации и лиц группы "ватники".
Подробности дела пока неизвестны. Есть информация лишь о том, что дело заведено по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".
По сведениям правозащитного центра "Сова", обвиняемым является 19-летний Александр Гозенко. Комментарий, который стал причиной уголовного преследования, он опубликовал под одним из постов на собственной странице во ВКонтакте.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В конце прошлого года ФСБ РФ предъявила 16-летнему школьнику из Пермского края обвинение в призывах к экстремистской деятельности и завела на него уголовное дело из-за поста во Вконтакте.
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