Reuters назвало имя преемника Флинна

Вице-адмирал Роберт Гарвард - бывший замминистра обороны США, вероятно, заменит Флинна в должности советника Трампа по вопросам нацбезопасности

Наиболее вероятным кандидатом, который займет место ушедшего в отставку экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна, является вице-адмирал флота США в отставке Роберт Гарвард. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух военных чиновников.

"Вице-адмирал Роберт Гарвард, служивший под командованием министра обороны Джеймса Маттиса, является ведущим кандидатом на замену Флинну", - говорится в сообщении.

Гарвард был заместителем главы Центрального командования вооруженных сил США Джеймса Маттиса в 2011-2013 годах.

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В качестве кандидата на замену Флинну также рассматривался генерал в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, чья репутация была испорчена скандалом с его биографом, который по ошибке обнародовал секретную информацию.

Ранее сегодня утром советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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