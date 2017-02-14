NYT: Москва в нарушение договора с США развернула крылатые ракеты

По данным СМИ, РФ тайно развернула два батальона запрещенных крылатых ракет, нарушив Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

Россия развернула новые крылатые ракеты в нарушение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал конец Холодной войны. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным собеседников, Россия развернула два батальона запрещенных крылатых ракет. Один из них до сих пор находится на испытательном полигоне Капустин Яр на юго-востоке страны.

Второй в декабре 2016 года был передислоцирован с этого полигона на оперативную базу в другом месте в России, которое остается неизвестным.

По словам военных чиновников США, это крылатые ракеты ССК-X-8. Отмечается, что из названия ракет был удален "X", обозначающий, что система больше не находится в стадии разработки.

Проблема наземного базирования крылатых ракет ранее неоднократно поднималась администрацией 44-президента США Барака Обамы. В частности, в 2014 году Администрация Обамы обвинила РФ в нарушении договора в связи с испытанием баллистической ракеты средней дальности. Однако, ситуация осталась неразрешенной.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан главой СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Он обязывал стороны исключить производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней и малой дальности.

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