Минфин США: Санкционная политика по отношению к РФ прежняя

В Вашингтоне заверяют, что все санкционные меры против России остаются в силе

Новый министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкционная политика Вашингтона по отношению к Москве остается прежней, передает Радио Свобода.



"Нынешние санкционные программы остаются в действии", - сказал Мнучин.



Эту же позицию подтвердил и спикер Белого дома Шон Спайсер, который подчеркнул, что ничего не меняется.

В докладе американских экономистов, опубликованном Госдепартаментом США, говорится, что санкции против президента РФ Владимира Путина и его ближайших соратников весьма эффективны.



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