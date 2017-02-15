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Минфин США: Санкционная политика по отношению к РФ прежняя

15.02.2017 03:07
В Вашингтоне заверяют, что все санкционные меры против России остаются в силе
Минфин США: Санкционная политика по отношению к РФ прежняя
Стивен Мнучин (фото - EPA)

Новый министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкционная политика Вашингтона по отношению к Москве остается прежней, передает Радио Свобода.

"Нынешние санкционные программы остаются в действии", - сказал Мнучин. 

Эту же позицию подтвердил и спикер Белого дома Шон Спайсер, который подчеркнул, что ничего не меняется. 

В докладе американских экономистов, опубликованном Госдепартаментом США, говорится, что санкции против президента РФ Владимира Путина и его ближайших соратников весьма эффективны. 

Читайте также: ЕС и США едины в отношении санкций против РФ - Могерини

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ЛIГАБiзнесIнформ
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