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Экс-советник Трампа Флинн рассказал о разговоре с послом РФ

15.02.2017 03:57
По словам Флинна, он обещал послу "пересмотреть все" после того, как из США выслали 35 российских дипломатов, но не говорил о пересмотре санкций
Экс-советник Трампа Флинн рассказал о разговоре с послом РФ
Майкл Флинн (фото - EPA)

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн рассказал подробности разговора с российским послом, из-за которого ему пришлось уйти в отставку, передает The Daily Caller News Foundation.

По словам Флинна, он "не переступал черту" в своем разговоре.

При этом он обеспокоен, что журналисты публикуют утечки, которые являются секретной информацией. 

"В некоторых случаях вы говорите о вещах из секретной системы, которые были предоставлены журналистам. Это преступление", - сказал экс-советник. 

Флинн заверил, что разговор с послом РФ шел только о 35 дипломатах, которых выслали из США. 

"Мы не говорили о санкциях. Мы говорили о 35 людях, который выслали. Так оно обернулось. Это было по сути так: "Я знаю, это случилось. Мы пересмотрим все". Я никогда не говорили ничего подобного: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или чего-то в этом роде", - рассказал Флинн. 

Экс-советник сказал, что не борется за свое прежнее место - он всегда был за кулисами, но сейчас все вышло из-под контроля.

"Я стал мировой знаменитостью по ошибочным причинам", - сказал он. 

Утром 14 февраля Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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