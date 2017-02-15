Экс-советник Трампа Флинн рассказал о разговоре с послом РФ
Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн рассказал подробности разговора с российским послом, из-за которого ему пришлось уйти в отставку, передает The Daily Caller News Foundation.
По словам Флинна, он "не переступал черту" в своем разговоре.
При этом он обеспокоен, что журналисты публикуют утечки, которые являются секретной информацией.
"В некоторых случаях вы говорите о вещах из секретной системы, которые были предоставлены журналистам. Это преступление", - сказал экс-советник.
Флинн заверил, что разговор с послом РФ шел только о 35 дипломатах, которых выслали из США.
"Мы не говорили о санкциях. Мы говорили о 35 людях, который выслали. Так оно обернулось. Это было по сути так: "Я знаю, это случилось. Мы пересмотрим все". Я никогда не говорили ничего подобного: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или чего-то в этом роде", - рассказал Флинн.
Экс-советник сказал, что не борется за свое прежнее место - он всегда был за кулисами, но сейчас все вышло из-под контроля.
"Я стал мировой знаменитостью по ошибочным причинам", - сказал он.
Утром 14 февраля Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
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