Премьер Черногории призывает РФ прекратить дестабилизацию страны

Маркович одним из проявлений попыток дестабилизации назвал выступления против членства в НАТО

Премьер-министр Черногории Душко Маркович призывает Россию и ее союзников прекратить дестабилизацию в стране, в частности выступая против вступления Подгорицы в НАТО. Об этом сообщает Радио Свобода.



Маркович сказал об этом на следующий день после того, как пророссийские партии в Черногории раскритиковали призыв специального прокурора к парламенту отменить иммунитет двух оппозиционных лидеров.



Прокурор сказал, что Андрея Мандича и Милана Кнезевича, лидеров пророссийского Демократического фронта, подозревают в создании уголовной организации и действиях, направленных против конституционного строя и безопасности Черногории.



13 февраля парламентская комиссия поддержала просьбу прокурора о снятии с политиков иммунитета. 15 февраля за это должен голосовать парламент.



Мандич и Кнезевич отрицают обвинения.

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