USD:  27.13  27.49   EUR:  28.70  29.37  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Премьер Черногории призывает РФ прекратить дестабилизацию страны

15.02.2017 04:55
Маркович одним из проявлений попыток дестабилизации назвал выступления против членства в НАТО
Премьер Черногории призывает РФ прекратить дестабилизацию страны
Душко Маркович (фото - cdm.me)

Премьер-министр Черногории Душко Маркович призывает Россию и ее союзников прекратить дестабилизацию в стране, в частности выступая против вступления Подгорицы в НАТО. Об этом сообщает Радио Свобода.

Маркович сказал об этом на следующий день после того, как пророссийские партии в Черногории раскритиковали призыв специального прокурора к парламенту отменить иммунитет двух оппозиционных лидеров. 

Прокурор сказал, что Андрея Мандича и Милана Кнезевича, лидеров пророссийского Демократического фронта, подозревают в создании уголовной организации и действиях, направленных против конституционного строя и безопасности Черногории. 

13 февраля парламентская комиссия поддержала просьбу прокурора о снятии с политиков иммунитета. 15 февраля за это должен голосовать парламент.

Мандич и Кнезевич отрицают обвинения. 

Читайте также: В Черногории добиваются арестов пророссийской оппозиции

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 