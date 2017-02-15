Премьер Черногории призывает РФ прекратить дестабилизацию страны
Премьер-министр Черногории Душко Маркович призывает Россию и ее союзников прекратить дестабилизацию в стране, в частности выступая против вступления Подгорицы в НАТО. Об этом сообщает Радио Свобода.
Маркович сказал об этом на следующий день после того, как пророссийские партии в Черногории раскритиковали призыв специального прокурора к парламенту отменить иммунитет двух оппозиционных лидеров.
Прокурор сказал, что Андрея Мандича и Милана Кнезевича, лидеров пророссийского Демократического фронта, подозревают в создании уголовной организации и действиях, направленных против конституционного строя и безопасности Черногории.
13 февраля парламентская комиссия поддержала просьбу прокурора о снятии с политиков иммунитета. 15 февраля за это должен голосовать парламент.
Мандич и Кнезевич отрицают обвинения.
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