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Тревога в Мексике: украли контейнер с радиоактивным веществом

15.02.2017 05:56
Власти ищут контейнер с радиоактивным материалом и просят не открывать его, если кто-то найдет
Тревога в Мексике: украли контейнер с радиоактивным веществом
Фото: скриншот

В Мексике в шести штатах объявили тревогу из-за похищения контейнера с радиоактивным веществом. Об этом написал в Twitter координатор гражданской обороны Министерства внутренних дел Мексики.

Тревогу объявили в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан.

"Если вы его (контейнер - ред.) видите, сообщите об этом в 911, не открывайте", - предупреждают жителей.

Подобный датчик используют в дорожных работах. Он исчез с обочины в штате Керетаро, уточняет MetroNewsMexico. Он не представляет большого риска, но общественность просят быть осторожными.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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