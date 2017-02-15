Тревога в Мексике: украли контейнер с радиоактивным веществом

Власти ищут контейнер с радиоактивным материалом и просят не открывать его, если кто-то найдет

В Мексике в шести штатах объявили тревогу из-за похищения контейнера с радиоактивным веществом. Об этом написал в Twitter координатор гражданской обороны Министерства внутренних дел Мексики.



Тревогу объявили в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан.



"Если вы его (контейнер - ред.) видите, сообщите об этом в 911, не открывайте", - предупреждают жителей.

Подобный датчик используют в дорожных работах. Он исчез с обочины в штате Керетаро, уточняет MetroNewsMexico. Он не представляет большого риска, но общественность просят быть осторожными.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.