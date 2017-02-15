Тревога в Мексике: украли контейнер с радиоактивным веществом
В Мексике в шести штатах объявили тревогу из-за похищения контейнера с радиоактивным веществом. Об этом написал в Twitter координатор гражданской обороны Министерства внутренних дел Мексики.
Тревогу объявили в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан.
"Если вы его (контейнер - ред.) видите, сообщите об этом в 911, не открывайте", - предупреждают жителей.
Подобный датчик используют в дорожных работах. Он исчез с обочины в штате Керетаро, уточняет MetroNewsMexico. Он не представляет большого риска, но общественность просят быть осторожными.
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