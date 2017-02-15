Угроза прорыва дамбы в США: эвакуированным разрешили вернуться

Сейчас постоянно идет работа над восстановлением спускного канала, а жителей предупредили при необходимости быть готовыми к новой эвакуации

Калифорнийцам, которых эвакуировали из-за угрозы прорыва дамбы Орвилль, разрешили возвращаться домой. Об этом сообщает Reuters.

Над ремонтом спускного канала работают круглосуточно.



По информации властей, 188 тысяч человек покинули дома после сообщения об эвакуации. Сейчас они могут вернуться, но должны быть готовы снова эвакуироваться при необходимости.



Основной и резервный каналы дамбы были разрушены из-за необычно влажной зимы в Северной Калифорнии и обильных осадков.

В плотине смой высокой в США дамбы обнаружили пробоину размером около 60 метров в ширину.



Читайте также: В США повреждена дамба, 180 тыс человек эвакуированы: видео



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.