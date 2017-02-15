До выборов советники Трампа были на связи с россиянами - CNN
Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что речь идет об известных американской разведке бывших и нынешних разведчиках РФ, юристах и чиновниках администраций.
И Трампа, и тогдашнего президента Барака Обаму информировали о связях россиян с людьми, которые имели отношение к предвыборной кампании и бизнесу Трампа.
Эти связи перехватили во время обычной разведывательной деятельности, уточняют источники.
Подчеркивается, что коммуникация между членами команды кандидата и другими правительствами - это нормально. Но эта коммуникация выделяется частотой выхода на связь и уровнем вовлеченности советников Трампа.
ФБР и американская разведка продолжают выяснять мотивы такой коммуникации.
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