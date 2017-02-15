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До выборов советники Трампа были на связи с россиянами - CNN

15.02.2017 06:40
По информации источников, команда Трампа во время предвыборной кампании была в очень тесной связи с россиянами, которые известны разведке
До выборов советники Трампа были на связи с россиянами - CNN
Дональд Трамп (фото - EPA)

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

Отмечается, что речь идет об известных американской разведке бывших и нынешних разведчиках РФ, юристах и чиновниках администраций.

И Трампа, и тогдашнего президента Барака Обаму информировали о связях россиян с людьми, которые имели отношение к предвыборной кампании и бизнесу Трампа.

Эти связи перехватили во время обычной разведывательной деятельности, уточняют источники. 

Подчеркивается, что коммуникация между членами команды кандидата и другими правительствами - это нормально. Но эта коммуникация выделяется частотой выхода на связь и уровнем вовлеченности советников Трампа. 

ФБР и американская разведка продолжают выяснять мотивы такой коммуникации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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