До выборов советники Трампа были на связи с россиянами - CNN

По информации источников, команда Трампа во время предвыборной кампании была в очень тесной связи с россиянами, которые известны разведке

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



Отмечается, что речь идет об известных американской разведке бывших и нынешних разведчиках РФ, юристах и чиновниках администраций.



И Трампа, и тогдашнего президента Барака Обаму информировали о связях россиян с людьми, которые имели отношение к предвыборной кампании и бизнесу Трампа.



Эти связи перехватили во время обычной разведывательной деятельности, уточняют источники.



Подчеркивается, что коммуникация между членами команды кандидата и другими правительствами - это нормально. Но эта коммуникация выделяется частотой выхода на связь и уровнем вовлеченности советников Трампа.

ФБР и американская разведка продолжают выяснять мотивы такой коммуникации.

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