USD:  27.13  27.49   EUR:  28.70  29.37  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Стрельба в Японии: погиб один человек

15.02.2017 08:02
В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения
Стрельба в Японии: погиб один человек
Фото: соцсети

В офисе одной из кредитных компаний в Камису (Япония) произошла стрельба. Об этом сообщает Кyodo.

В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

По данным полиции, сотрудник компании открыл огонь по своим коллегам, после этого скрылся с оружием на автомобиле.

31 января сообщалось, что канадская полиция предъявила обвинения студенту Александру Биссоннету по делу о стрельбе в мечети в Квебеке - столице одноименной канадской провинции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 