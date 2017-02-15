Стрельба в Японии: погиб один человек
15.02.2017 08:02
В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения
Фото: соцсети
В офисе одной из кредитных компаний в Камису (Япония) произошла стрельба. Об этом сообщает Кyodo.
В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.
По данным полиции, сотрудник компании открыл огонь по своим коллегам, после этого скрылся с оружием на автомобиле.
31 января сообщалось, что канадская полиция предъявила обвинения студенту Александру Биссоннету по делу о стрельбе в мечети в Квебеке - столице одноименной канадской провинции.
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