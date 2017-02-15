Атака смертника в Пакистане: пятеро погибших на входе в поселение
В Пакистане как минимум пять человек - три силовика и двое гражданских - погибли и еще трое получили ранения в результате теракта, совершенного смертником. Об этом со ссылкой на источники в местной власти сообщает газета Dawn.
Инцидент произошел в среду, 15 февраля 2017 года, в техсиле (районе) Галанай, что на северо-западе страны.
По данным источников, террорист-смертник попытался зайти на территорию поселения при местной политической администрации. Когда его остановила полиция, боевик подорвал себя у центральных ворот поселения.
В официальном заявлении властей говорится, что террористов-смертников было двое: второй был застрелен часовыми у ворот.
Отмечается, что органы безопасности располагали разведданными о проникновении террористов-смертников из соседнего Афганистана.
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Теракт произошел в агентстве (территории) Мохманд - одном из семи полуавтономных племенных районов Пакистана, граничащих с Афганистаном и изобилующих местными повстанцами и иностранными боевиками.
13 февраля 2017 года в Пакистане произошел другой масштбаный теракт: по меньшей мере 10 человек погибли и более 70 человек получили ранения в результате взрыва, который произошел во время акции протеста в городе Лахор.
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