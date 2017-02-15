В Китае пять человек погибли в результате ножевой атаки
Пять человек погибли и пятеро получили ранения в результате нападения трех человек с ножами в китайской провинции Синьцзян. Все трое нападавших убиты. Такие атаки не раз происходили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает Би-би-си.
Трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти.
Причина нападения неизвестна. Ранее власти Китая обвиняли в подобных атаках мусульманских сепаратистов.
В заявлении, опубликованном сейчас властями Синьцзяна, нападавшие названы "головорезами".
"В настоящее время все спокойно, население спокойно, ведется расследование", - говорится в сообщении.
Синьцзян, где проживает более 10 млн мусульман-уйгуров, считается самым нестабильным регионом Китая.
Уйгурские сепаратисты ведут борьбу за создание независимого государства Восточный Туркестан, используя в том числе насильственные методы.
Правозащитные организации возлагают ответственность за кровавое противостояние и на Пекин, обвиняя китайские власти в массовых арестах уйгуров и ограничении их культурных и религиозных прав.
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