В Китае пять человек погибли в результате ножевой атаки

В китайской провинции Синьцзян пять человек погибли и пятеро получили ранения в результате нападения трех человек с ножами

Пять человек погибли и пятеро получили ранения в результате нападения трех человек с ножами в китайской провинции Синьцзян. Все трое нападавших убиты. Такие атаки не раз происходили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает Би-би-си.

Трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти.

Причина нападения неизвестна. Ранее власти Китая обвиняли в подобных атаках мусульманских сепаратистов.

В заявлении, опубликованном сейчас властями Синьцзяна, нападавшие названы "головорезами".

"В настоящее время все спокойно, население спокойно, ведется расследование", - говорится в сообщении.

Синьцзян, где проживает более 10 млн мусульман-уйгуров, считается самым нестабильным регионом Китая.

Уйгурские сепаратисты ведут борьбу за создание независимого государства Восточный Туркестан, используя в том числе насильственные методы.

Правозащитные организации возлагают ответственность за кровавое противостояние и на Пекин, обвиняя китайские власти в массовых арестах уйгуров и ограничении их культурных и религиозных прав.

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