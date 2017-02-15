ЕС: Проблемы в США негативно влияют на глобальную стабильность

Если мощнейшая мировая демократия испытывает сложности внутреннего характера, это - дестабилизирующий фактор для всего мира, считает Федерика Могерини

США должны побороть внутренние распри, которые ведут к утрате государством позиций мирового лидера. Об этом журналистам сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет немецкое издание Die Welt.

"Никогда не видела Соединенные Штаты настолько поляризованными, разделенным и обремененными конфликтами, как сейчас", - сказала Могерини.

По мнению представителя ЕС, претендующее на роль глобального лидера государство должно быть "уверенным в себе, внутренне сильным и сплоченным", а нынешнее развитие событий "может оказать негативное влияние на глобальную стабильность".

Могерини отметила, что отношения Вашингтона и Брюсселя находятся сейчас "на новом этапе", не исключив появления в будущем разногласий. Также она выразила надежду на то, что прагматизм в сотрудничестве ЕС и США сохранится.

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На прошлой неделе Могерини посетила Вашингтон, где провела переговоры с Тиллерсоном и рядом других высокопоставленных чиновников, включая ныне уволенного советника президента по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна.

Члены новой администрации президента США Дональда Трампа намерены в ближайшие дни скоординировать планы и действия с европейскими коллегами. Глава Пентагона Джеймс Мэттис сегодня побывает в брюссельской штаб-квартире НАТО, а завтра на встрече G20 в Бонне с европейскими чиновниками побеседует госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Кроме того, вице-президент США Майкл Пенс прибудет в пятницу на посвященную усилению коллективной безопасности конференцию в Мюнхене.

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