Взрыв газа в Оксфорде: есть пострадавшие
15.02.2017 11:33
В результате взрыва двое человек получили травмы различной степени тяжести
Фото: telegraph.co.uk
В Оксфорде в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает The Telegraph.
В результате взрыва двое человек получили травмы различной степени тяжести, несколько жителей дома не могут пока найти.
"Два человека получили ранения после взрыва в здании, которое обвалилось. Несколько людей считаются пропавшими без вести", - отмечается в сообщении.
Предварительную причину специалисты пока не озвучили.
40 пожарных приняли участие в спасательной операции.
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