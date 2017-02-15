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Взрыв газа в Оксфорде: есть пострадавшие

15.02.2017 11:33
В результате взрыва двое человек получили травмы различной степени тяжести
Взрыв газа в Оксфорде: есть пострадавшие
Фото: telegraph.co.uk

В Оксфорде в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает The Telegraph.

В результате взрыва двое человек получили травмы различной степени тяжести, несколько жителей дома не могут пока найти.

"Два человека получили ранения после взрыва в здании, которое обвалилось. Несколько людей считаются пропавшими без вести", - отмечается в сообщении.

Предварительную причину специалисты пока не озвучили.

40 пожарных приняли участие в спасательной операции.

14 февраля в Киевее на улице Короленковская Шевченковского района прогремел подземный взрыв

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ЛIГАБiзнесIнформ
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