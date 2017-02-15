В Доминикане двух журналистов застрелили в радиоэфире

Журналисты, которых убили, - это ведущая эфира Луис Мануэль Медина и продюсер радио Лео Мартинес

Троих мужчин арестовали после того, как двух журналистов они убили во время прямой трансляции на радио в Доминиканской Республике. Об этом сообщает ВВС.

Один из журналистов снимал свое шоу на Facebook Live, когда его застрелили.

"На кадрах его трансляцию прерывает стрельба и женщина в панике, которая кричит: "Выстрелы! Выстрелы! Выстрелы!". Полиция сообщила, что стрельба произошла во вторник в Сан-Педро-де-Макорис, к востоку от столицы Санто-Доминго", - отмечает издание.

Журналисты, которых убили - это ведущая эфира Луис Мануэль Медина и продюсер радио Лео Мартинес.

"Еще одна женщина получила ранения, сейчас ей делают операцию", - сообщили местные органы власти.

Арестованным пока не предъявили обвинение, в полиции говорят, что они не знают мотивов убийства.

"Расследование начали, и мы постараемся с помощью всех средств, что у нас есть, достичь истины", - сказал генеральный прокурор Жан Родригес.

В августе 2015 двух американских журналиста убили во время прямого эфира в Вирджинии.

21 июля в Москве нашли убитым оператора кремлевского канала Россия-1 Андрея Назаренко

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