Смерть брата главы КНДР: Ким Чен Нам просил брата не убивать его

По словам главы разведывательного управления Северной Кореи, Ким Чен Нам обращался к своему брату с просьбой "пощадить его и жизнь его семьи"

Начальник разведки Южной Кореи Ли Бен-Хо подтвердил, что сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам был убит в Малайзии. Об этом Ли Бен-Хо заявил во время выступления на Национальном собрании, передает Yonhap.

По его словам, за последние пять лет Пхеньян неоднократно пытался убить Чен Нама, находившегося под покровительством китайского правительства. В частности, он вспомнил случай в 2012 году.

Ли подтвердил, что смерть Чен Нама наступила в результате действия яда, однако, по его словам, еще неизвестно, был ли брат лидера КНДР убит с помощью ядовитого платка или игл с ядом. Разведка Южной Кореи узнала об происшествии спустя четыре часа после убийства.

Начальник разведки также рассказал, что Чен Нам в 2012 году обратился к своему младшему брату - Ким Чен Ыну - с письмом, в котором просил его его "пощадить его и жизнь его семьи".

Жена убитого в настоящее время находится в Пекине с сыном, а его вторая жена проживает в Макао (Китай) с сыном и дочерью. Все они находятся под защитой китайских властей.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

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