Мэттис: США должны вести переговоры с Россией с позиции силы

США по-прежнему нацелены на налаживание контакта с РФ, однако должны быть готовы, если Россия захочет нарушить международные договоренности

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США рекомендуют своим дипломатам вести переговоры с Россией "с позиции силы". Об этом сообщает CNN.

"США и НАТО заинтересованы в налаживании контакта с Россией, но в то же время мы должны защитить себя, если Россия захочет действовать вопреки международному праву", - сказал Мэттис.

"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, в то же время мы реалистичны в своих ожиданиях и рекомендуем нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы", - добавил глава Пентагона.

14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.

Глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Озеров заявил, что Крымский полуостров, который российские войска оккупировали в 2014 году, якобы не может быть "предметом торга между РФ и США".

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