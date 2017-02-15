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Трамп призвал Израиль воздержаться от расширения поселений

15.02.2017 21:37
Трамп назвал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту "очень и очень нечестными" в отношении Израиля
Трамп призвал Израиль воздержаться от расширения поселений
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту, но, вместе с тем, призвал Израиль "немного воздержаться" касательно строительства новых поселений на Западном берегу Иордана. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Радио Свобода.

Трамп назвал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту "очень и очень нечестными" в отношении Израиля.

При этом президент США сказал Нетаньяху, что израильское правительство должно "немного воздержаться" относительно строительства новых поселений на Западном берегу Иордана, которое критикует палестинская автономия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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