Трамп призвал Израиль воздержаться от расширения поселений

Трамп назвал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту "очень и очень нечестными" в отношении Израиля

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту, но, вместе с тем, призвал Израиль "немного воздержаться" касательно строительства новых поселений на Западном берегу Иордана. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Радио Свобода.

Трамп назвал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту "очень и очень нечестными" в отношении Израиля.

При этом президент США сказал Нетаньяху, что израильское правительство должно "немного воздержаться" относительно строительства новых поселений на Западном берегу Иордана, которое критикует палестинская автономия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.