Трамп раскритиковал СМИ за "нечестное отношение" к Флинну
Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за "нечестное отношение" к своему бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну, который покинул свой пост. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Радио Свобода.
Президент США назвал своего бывшего советника "прекрасным человеком", подчеркнув, что был огорчен из-за плохого отношения к Флинну.
После своего избрания Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, которые, по его мнению, недостаточно и не правдиво освещали его президентскую кампанию.
Ранее сегодня сообщалось, что Трамп также обвинил разведывательное сообщество США в предоставлении информации газетам New York Times и Washington Post.
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