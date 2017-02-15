Трамп раскритиковал СМИ за "нечестное отношение" к Флинну

Президент США назвал своего бывшего советника "прекрасным человеком", подчеркнув, что был огорчен из-за плохого отношения к Флинну

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за "нечестное отношение" к своему бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну, который покинул свой пост. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Радио Свобода.

Президент США назвал своего бывшего советника "прекрасным человеком", подчеркнув, что был огорчен из-за плохого отношения к Флинну.

После своего избрания Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, которые, по его мнению, недостаточно и не правдиво освещали его президентскую кампанию.

Ранее сегодня сообщалось, что Трамп также обвинил разведывательное сообщество США в предоставлении информации газетам New York Times и Washington Post.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.