В Конгресс внесен закон, запрещающий отменить санкции против РФ

Если законопроект будет принят, отмена или смягчение санкций против РФ будет возможным только в случае одобрения Конгрессом

Лидеры Демократической партии в Конгрессе США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, цель которого воспрепятствовать отмене санкций против Российской Федерации администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.

Если законопроект будет принят, отмена или смягчение санкций будет возможным только в случае одобрения Конгрессом.

Как сообщается, ряд американских законодателей, как республиканцев, так и демократов, обеспокоены "слишком близкими отношениями президента с Кремлем и возможностью отмены санкций".

Демократ Стени Гоер из штата Мэриленд заявил, что законопроект должен быть гарантией того, что "Россия не может рассчитывать на смягчение санкций, если не заслужит этого".

На прошлой неделе в Сенате США также был зарегистрирован аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой со стороны сенаторов Линдси Грема, Джона Маккейна, Марко Рубио и других.

2 февраля Министерство финансов США смягчило санкции, введенные в апреле 2015 года и декабре 2016 года президентом США Бараком Обамой против Федеральной службы безопасности России в ответ на кибератаки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.