Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Канадой

В поддержку документа высказались 408 депутатов, против проголосовали 254 парламентариев, еще 33 воздержались

Европейский парламент утвердил соглашение о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Канадой. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

В поддержку документа высказались 408 депутатов, против проголосовали 254 парламентариев, еще 33 воздержались.

"Приняв соглашения, мы выбрали открытость, рост и высокий уровень вместо протекционизма и застоя. Канада -это страна, с которой мы разделяем общие ценности и союзник, на которого мы можем положиться. Вместе мы можем строить мосты, а не стены, для процветания наших граждан. Соглашения будет маяком для будущих торговых сделок во всем мире", - заявил после голосования представитель Европарламента Артис Пабрикс.

Как передает Би-би-си, ратификации документа Европарламентом предшествовали очередные протесты против его заключения.

14 февраля стало известно, что противники соглашения смогли собрать 3,5 млн подписей под призывом не ратифицировать соглашение.

Торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA) призвано устранить торговые ограничения между Канадой и ЕС. Как ожидается, благодаря соглашению Канада и Евросоюз смогут отменить почти все - 98% - из существующих ныне торговых пошлин.

Сторонники СЕТА утверждают, что после подписания документа объем взаимной торговли может увеличиться на 20%. Критики соглашения полагают, что СЕТА защищает интересы крупных корпораций и что его подписание приведет к снижению стандартов качества продукции.

30 октября 2016 года Евросоюз и Канада подписали соглашение о свободной торговле CETA.

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