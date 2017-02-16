В США обнаружили эссе Черчилля об инопланетянах
Национальный музей Уинстона Черчилля в США обнаружил в своих запасниках 11-страничный черновик статьи покойного британского премьера, в которой тот допускал возможность существования жизни на других планетах. Об этом сообщает Би-би-си.
В 1939 году, перед началом Второй мировая войны, Черчилль написал эссе под заголовком "Мы одни во Вселенной?", затем отложил его до 1950-х, когда он внес в это эссе изменения, но оно так и не было опубликовано.
Отмечается, что работники музея в американском Фултоне - были немало удивлены этим документом.
Недавно назначенный директор музея Тимоти Райли передал копию заметки израильскому астрофизику Марио Ливио, который описал ее в статье, вышедшей в последнем номере журнала Nature.
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