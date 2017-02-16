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Пентагон планирует отправить войска в Сирию - СМИ

16.02.2017 03:58
Окончательное решение об отправке войск должен принять президент США Дональд Трамп
Пентагон планирует отправить войска в Сирию - СМИ

Министерство обороны США рассматривает возможность отправки регулярных боевых наземных подразделений в Сирию для борьбы с террористической группировкой Исламское государство. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Возможно, вы увидите, как регулярные войска США высадятся на некоторое время в Сирии", - заявил представитель Пентагона.

Однако окончательное решение об отправке войск должен принять президент США Дональд Трамп.

Журналисты также отмечают, что, если такое решение будет принято, это существенно изменит военные операции США в Сирии.

13 февраля неправительственный аналитический центр США Atlantic Council опубликовал 70-страничный доклад под названием "Breaking Aleppo", в котором описаны военные преступления Российской Федерации, режима Башара Асада в Сирии, в частности в городе Алеппо, а также роль США в урегулировании конфликта в Сирии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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