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В США на 8 марта женщины запланировали очередной марш

16.02.2017 05:06
Будущая акция будет проходить под названием "День без женщин"
В США на 8 марта женщины запланировали очередной марш
Акции протеста в Вашингтоне в январе 2017 года (фото - ЕРА)

Организаторы многотысячного марша женщин в США, который состоялся в Вашингтоне на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, назначили на 8 марта акцию под названием "День без женщин". Об этом сообщает Голос Америки.

Предыдущие акции были призваны обратить внимание на якобы неуважительные высказывания Трампа в адрес женщин.

Организаторы критически настроены в отношении президента США, а подробности будущей акции огласят на следующей неделе.

В январе в Вашингтоне кроме марша женщин проходили также массовые акции протеста. Задержаны были сотни людей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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