В США на 8 марта женщины запланировали очередной марш

Будущая акция будет проходить под названием "День без женщин"

Акции протеста в Вашингтоне в январе 2017 года (фото - ЕРА)

Организаторы многотысячного марша женщин в США, который состоялся в Вашингтоне на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, назначили на 8 марта акцию под названием "День без женщин". Об этом сообщает Голос Америки.

Предыдущие акции были призваны обратить внимание на якобы неуважительные высказывания Трампа в адрес женщин.

Организаторы критически настроены в отношении президента США, а подробности будущей акции огласят на следующей неделе.

В январе в Вашингтоне кроме марша женщин проходили также массовые акции протеста. Задержаны были сотни людей.

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