Асад внезапно поддержал антииммигрантские устремления Трампа

Сирийский диктатор Башар Асад поддержал попытки президента США Дональда Трампа предотвратить въезд на территорию Соединенных Штатов нелегалов из семи исламских стран. Решение о недопуске в США некоторых мигрантов "не направлено против сирийцев", отметил он в интервью на французском радио Europe 1 и TF1, пишет агентство Reuters





"Это (антииммигрантский указ Трампа, - ред.) направлено против террористов, которые могут проникнуть в группы мигрантов на Западе. И это случилось. Это произошло в Европе, большей частью в Германии", - пояснил он.









28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию в США беженцев из семи мусульманских стран. 31 января штат Вашингтон подал в суд на президента из-за указа, а 4 февраля Федеральный суд Сиэтла в штате приостановил действие документа. Минюст США обжаловал это решение.





10 февраля Апелляционный суд США отклонил попытку Трампа восстановить силу указа, а на следующий день в ответ на запрет судом документа Трамп пообещал принять новые меры для "безопасности страны".





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