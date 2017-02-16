Разведка США скрывает часть данных от Трампа: боятся утечки - СМИ

Решение скрыть секретную информацию от Дональда Трампа подчеркивает глубокое недоверие между разведывательным сообществом и президентом в США

Служба разведки США решила скрыть часть секретных данных от президента Дональда Трампа. Причиной стали опасения их утечки или компрометации. Об этом сообщает The Australian со ссылкой на The Wall Street Journal.

Решение чиновников скрыть информацию от Трампа подчеркивает глубокое недоверие, которое сложилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов представителей его команды с российским правительством, а также вражды, которую Трамп продемонстрировал в отношении разведывательных агентств США.

Издание сообщает, что в некоторых случаях сотрудники разведки решили не раскрывать Трампу свои источники и способы получения информации, в частности, с помощью каких средств ведется слежка за иностранными государствами.

14 февраля 2017 года советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

15 февраля сообщалось, что Трамп обвинил разведывательное сообщество США в предоставлении информации СМИ. "Информация незаконно передается несостоятельным NY Times и Washington Post разведывательным сообществом. Как было и с Россией", - написал он у себя в Twitter.

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