В ходе авиаудара Турции в Сирии убиты 24 мирных жителя - СМИ

Город Аль-Баб на севере Сирии, который считается последним оплотом боевиков ИГ в провинции Алеппо, подвергается воздушным налетам и обстрелам

В результате турецкой бомбардировки позиций боевиков Исламского Государства в Сирии погибли 24 мирных жителя. Анкара утверждает, что погибли только террористы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийскую обсерватория по правам человека.

Согласно сообщению, последние 24 часа город Аль-Баб на севере Сирии, который считается последним оплотом боевиков ИГ в провинции Алеппо, подвергается воздушным налетам и артиллерийским обстрелам.

По информации правозащитников, 24 мирных жителя, в том числе 11 детей, были убиты в результате начавшихся обстрелов.

Вместе с тем, турецкая армия заявляет, что в ходе воздушных ударов были уничтожены 15 террористов.

9 февраля Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что авиаудар по турецким военнослужащим в сирийской провинции Алеппо был непреднамеренным.

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