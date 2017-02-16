Путин хочет наладить сотрудничество со спецслужбами стран НАТО

Президент РФ считает, что в сфере антитеррористической деятельности должны сотрудничать все ответственные государства и международные объединения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна выводить на "новый уровень" сотрудничество с коллегами из США и других стран-членов НАТО. Об этом он сказал на заседании коллегии ФСБ, передает ВВС.

"На новый уровень нужно выводить сотрудничество в антитеррористической сфере с зарубежными партнерами", - заявил Путин.

"Не наша вина в том, что он [диалог] прервался и не развивается, абсолютно очевидно, что в сфере антитеррора должны сотрудничать все ответственные государства и международные объединения", - добавил президент РФ.

По его словам, в первую очередь российским спецслужбам необходимо усилить сотрудничество с ООН, ОДКБ и ШОС.

14 февраля советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку. Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

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