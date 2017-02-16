Турецкая армия освободила сирийский город Эль-Баб от ИГ

Город Эль-Баб - стратегический город для ИГ в Сирии, который террористы контролировали 176 дней

Операция по освобождению сирийского города Эль-Баб от террористов Исламского государства практически завершена, и турецкие войска работают над тем, чтобы разминировать город. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на начальника Генерального штаба Турции генерала Хулуси Акару.

Турецкая армия освободила Эль-Баб вместе со Свободной сирийской армией (FSA). Эль-Баб - стратегический город для ИГ, который террористы контролировали 176 дней.

24 августа 2016 года Турция начала проведение операции Щит Евфрата. В общей сложности 2852 террористов ИГ и 357 боевиков Рабочей партии Курдистана были убиты, 2207 позиций, принадлежавших террористам, были уничтожены турецкой артиллерией и авиацией с момента начала операции, сообщают в Турции.

16 февраля 2017 года сообщалось, что последние 24 часа город Аль-Баб на севере Сирии, который считается последним оплотом боевиков ИГ в провинции Алеппо, подвергся воздушным налетам и артиллерийским обстрелам. СМИ сообщали, что в результате турецкой бомбардировки позиций боевиков ИГ в Сирии погибли 24 мирных жителя. Вместе с тем, турецкая армия заявляет, что в ходе воздушных ударов были уничтожены 15 террористов.

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