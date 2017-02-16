В Италии погибли четверо альпинистов

Подъем совершали пятеро альпинистов. В результате обвала ледника четверо погибли, одному удалось выжить, однако он находится в "шоковом состоянии"

В итальянских Альпах в провинции Валле-д'Аоста на границе с Францией погибли по меньшей мере четверо альпинистов

Как пишет La Stampa, предварительной причиной гибель людей является обрушение ледника.

Отмечается, что подъем совершали пятеро альпинистов. В результате обвала ледника четверо погибли, одному удалось выжить, однако он находится в "шоковом состоянии".

Спасатели пытаются достать тела погибших, задействованы вертолеты. Однако поисково-спасательные работы затягиваются из-за угрозы повторного обвала.

Издание отмечает, что гора Bonne Annee, на которую взбирались альпинисты, по мнению экспертов, считалась одной из самых безопасных в провинции Валле-д'Аоста.

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