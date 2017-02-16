В Италии погибли четверо альпинистов
В итальянских Альпах в провинции Валле-д'Аоста на границе с Францией погибли по меньшей мере четверо альпинистов
Как пишет La Stampa, предварительной причиной гибель людей является обрушение ледника.
Отмечается, что подъем совершали пятеро альпинистов. В результате обвала ледника четверо погибли, одному удалось выжить, однако он находится в "шоковом состоянии".
Спасатели пытаются достать тела погибших, задействованы вертолеты. Однако поисково-спасательные работы затягиваются из-за угрозы повторного обвала.
Издание отмечает, что гора Bonne Annee, на которую взбирались альпинисты, по мнению экспертов, считалась одной из самых безопасных в провинции Валле-д'Аоста.
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