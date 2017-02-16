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НАТО создает группу быстрого реагирования на кибератаки

16.02.2017 17:22
НАТО одобрило обновленный план по киберзащите и "дорожную карту" для использования киберпространства как оперативного поля деятельности
НАТО создает группу быстрого реагирования на кибератаки
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс одобрил обновленный план по киберзащите на фоне гибридных войн. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНИАН.

"Киберзащита является еще одним ключевым приоритетом для НАТО. Мы уже укрепили защиту наших сетей, создав Группу быстрого реагирования НАТО для борьбы против кибератак, и помогаем союзникам улучшить их собственную киберзащиту ", - подчеркнул Столтенберг.

"Сегодня мы одобрили обновленный план по киберзащите и "дорожную карту" для использования киберпространства как оперативного поля деятельности. Это усилит нашу способность взаимодействовать вместе, развивать потенциал и обмениваться информацией ", - заявил генсек.

При этом он добавил, что "киберзащита является частью реагирования НАТО на гибридные способы ведения войны". 

"Гибридные атаки могут нанести вред нашим экономикам, нашим транспортным системам, коммуникационным сетям и нашей энергетической безопасности. И меры, которые мы приняли сегодня, помогут сделать наши сообщества более устойчивыми и лучше подготовленными", - заявил Столтенберг.

Ранее в Великобритании зафиксировали рост кибератак со стороны Российской Федерации, в том числе на правительственные учреждения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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