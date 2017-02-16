Германия потребовала от России заставить боевиков отвести оружие

Зигмар Габриэль заявил это после того, как встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал Россию оказать влияние на боевиков в Донбассе, чтобы те отвели свое вооружение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкие дипломатические источники.

Габриэль заявил это после того, как встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Источники утверждают, что в Габриэль потребовал от России сделать все возможное, чтобы обеспечить выполнение соглашения об отводе вооружений.

"Это имеет важное значение для укрепления режима прекращения огня, который остается слишком хрупким", - цитирует Габриэля источник.

Во время последнего телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путинаповлиять на боевиков в Донбассе с целью прекращения огня.

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