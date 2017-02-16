Теракт в Багдаде: боевики ИГ взорвали авто, 48 человек погибли

Автомобиль начиненный взрывчаткой взорвался возле автосалона в южном районе Багдада. 48 человек погибли, более 50 получили ранения

По крайней мере 48 человек погибли в результате масштабного теракта в Багдаде - уже третьего за последние три дня. Об этом сообщает BBC со ссылкой на медиков.

Автомобиль начиненный взрывчаткой взорвался возле автосалона в южном районе города. 48 человек погибли, более 50 получили ранения.

По данным AFP, ответственность за теракт взяла террористическая организация Исламское Государство. Кроме того, агентство сообщает лишь о 39 погибших.

Террористы ИГ активизировали свои атаки, так как армия Ирака, опираясь на коалицию США, стартовала с кампанией по вытеснению группы террористов в Мосуле четыре месяца назад.

Вчера, 15 февраля, в пригороде Багдада в результате взрыва автомобиля террористом-смертником погибли как минимум 15 человек, еще 50 получили ранения.

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