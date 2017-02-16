Качиньский допустил, что Польша может выдать ордер на арест Туска

Недавно Качиньский в частных разговорах, в том числе с Меркель, отказался поддержать кандидатуру Туска на новый срок на посту председателя Евросовета

Лидер правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский допустил, что Польша может выдать европейский ордер на арест действующего председателя Европейского совета Дональда Туска. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских дипломатов, передает Европейская правда.

По данным евродипломатов, недавно Качиньский в частных разговорах, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, отказался поддержать кандидатуру Туска на новый срок на посту председателя Европейского совета. При этом он допустил, что Польша может "выдать европейский ордер на арест" Туска.

Издание отмечает, что Качиньский был самым жестким оппонентом Туска в период с 2007 по 2014 годы, когда тот был премьером, и считает, что на экс-премьере "лежит моральная ответственность" за гибель в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президента Леха Качиньского.

В то же время, как пишет Financial Times, подавляющее большинство стран выступают за то, чтобы переизбрать Туска председателем Европейского совета на второй срок.

Эта тема, в частности, будет обсуждаться на саммите ЕС в начале марта.

Варшава еще не выразила своей официальной позиции по поводу переизбрания Туска.

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10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Польши выполнял рейс PLF 101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. В авиакатастрофе погибли все находившиеся на его борту 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели.

Ранее в 2016 году комиссия по расследованию обстоятельств этой авиакатастрофы заявила, что получила аудиозапись, из которой следует, что российские диспетчеры аэропорта могли ввести экипаж самолета в заблуждение.

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