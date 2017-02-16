Состоялась первая встреча начальников генштабов США и РФ

По сообщению Минобороны РФ, Данфорд и Герасимов договорились о совместных мерах по снижению напряженности и предотвращения рисков инцидентов

Начальник Генштаба США Джо Данфорд встретился в Баку (Азербайджан) со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Стороны обсудили нынешнее состояние военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией.

Это была первая встреча лицом к лицу между Данфордом и Герасимовым. Ранее они общались по телефону.

Встреча не означает начало усилий по возвращению отношений к состоянию до оккупации Россией Крыма, сказал генерал-лейтенант морской пехоты США Фрэнк Маккензи. Скорее всего, встреча является возможность обеспечить линии связи между вооруженными силами двух стран, отметил он.

Маккензи сказал, что руководители генштабов не обсуждали политику или политические вопросы. Встреча Данфорда и Герасимова была проведена, чтобы установить связь между ними, отметил генерал.

"Это не значит, что мы согласны со всем, что они делают; это не цель обсуждения. Цель состоит в том, чтобы установить и укрепить процедуры для нас, чтобы говорить в случае необходимости быстрого обмена информацией", - сказал Маккензи.

Встреча не предвещает расширения сотрудничества между США и Россией в Сирии или в другом месте, подчеркнул генерал.

По информации пресс-службы Минобороны РФ, Данфорд и Герасимов на встрече в Баку договорились о совместных мерах по снижению напряженности и предотвращения рисков возникновения инцидентов.

"Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира. Определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов ", - сказано в сообщении.

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