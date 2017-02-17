Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

Президент намекнул, что в новом документе также могут быть запреты для путешественников

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что новый иммиграционный указ будет на следующей неделе. Об этом он сказал на брифинге, передает The Washington Post.



Министерство юстиции попросило федеральный апелляционный суд воздержаться от юридических мер против первоначального запрета пока не вступит в силу новый указ.



Трамп заверил, что новый документ защитит страну и намекнул, что в нем могут быть новые запреты для путешественников.



28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран.

После того, как власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа, федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа. 10 февраля апелляционный суд США поддержал запрет антимиграционного указа Трампа.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.