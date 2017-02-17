Дело MH17: Нидерланды не могут проверить переданные РФ снимки
Прокуратура Нидерландов не может установить, являются ли подлинными снимки с радаров, которые им предоставила российская сторона по делу о сбитом в 2014 году рейсе MH17. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов, передает 112.
В заявлении поясняется, что данные прислали в нетипичном формате, несмотря на то, что Россию просили предоставить снимки в формате ASTERIX, который позволяет провести анализ на предмет ошибок.
Те материалы, которые прислали, пытались адаптировать. Россия передала уникальное программное обеспечение, но с русским интерфейсом. Следствие привлекло переводчиков.
Также прокуратура Нидерландов заказала внешнюю экспертизу.
В Нидерландах заявили, что намерены направить в РФ дополнительный запрос.
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