Дело MH17: Нидерланды не могут проверить переданные РФ снимки

Россия прислала прокуратуре Нидерландов снимки в нетипичном формате, а к ним - уникальное программное обеспечение с российским интерфейсом

Прокуратура Нидерландов не может установить, являются ли подлинными снимки с радаров, которые им предоставила российская сторона по делу о сбитом в 2014 году рейсе MH17. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов, передает 112.



В заявлении поясняется, что данные прислали в нетипичном формате, несмотря на то, что Россию просили предоставить снимки в формате ASTERIX, который позволяет провести анализ на предмет ошибок.



Те материалы, которые прислали, пытались адаптировать. Россия передала уникальное программное обеспечение, но с русским интерфейсом. Следствие привлекло переводчиков.



Также прокуратура Нидерландов заказала внешнюю экспертизу.



В Нидерландах заявили, что намерены направить в РФ дополнительный запрос.



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