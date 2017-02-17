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Дело MH17: Нидерланды не могут проверить переданные РФ снимки

17.02.2017 05:26
Россия прислала прокуратуре Нидерландов снимки в нетипичном формате, а к ним - уникальное программное обеспечение с российским интерфейсом
Дело MH17: Нидерланды не могут проверить переданные РФ снимки
Фото: EPA

Прокуратура Нидерландов не может установить, являются ли подлинными снимки с радаров, которые им предоставила российская сторона по делу о сбитом в 2014 году рейсе MH17. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов, передает 112.

В заявлении поясняется, что данные прислали в нетипичном формате, несмотря на то, что Россию просили предоставить снимки в формате ASTERIX, который позволяет провести анализ на предмет ошибок.

Те материалы, которые прислали, пытались адаптировать. Россия передала уникальное программное обеспечение, но с русским интерфейсом. Следствие привлекло переводчиков.

Также прокуратура Нидерландов заказала внешнюю экспертизу. 

В Нидерландах заявили, что намерены направить в РФ дополнительный запрос.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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