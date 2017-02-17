В Хитроу задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

Расследование ведет Скотланд Ярд, мужчину доставили в полицейский участок в Лондоне

В аэропорту Хитроу полиция арестовала 36-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Sky News.



Детективы отдела по борьбе с терроризмом задержали мужчину, когда он прибыл в аэропорт в четверг, 16 февраля. Его доставили в полицейское отделение в Лондоне.



Скотланд Ярд ведет расследование.

9 февраля в немецком городе Геттинген в ходе спецоперации полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта.

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