В Хитроу задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта
17.02.2017 05:55
Расследование ведет Скотланд Ярд, мужчину доставили в полицейский участок в Лондоне
Фото: EPA
В аэропорту Хитроу полиция арестовала 36-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Sky News.
Детективы отдела по борьбе с терроризмом задержали мужчину, когда он прибыл в аэропорт в четверг, 16 февраля. Его доставили в полицейское отделение в Лондоне.
Скотланд Ярд ведет расследование.
9 февраля в немецком городе Геттинген в ходе спецоперации полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта.
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