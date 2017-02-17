USD:  26.96  27.35   EUR:  28.43  29.10  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Хитроу задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

17.02.2017 05:55
Расследование ведет Скотланд Ярд, мужчину доставили в полицейский участок в Лондоне
В Хитроу задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта
Фото: EPA

В аэропорту Хитроу полиция арестовала 36-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Sky News.

Детективы отдела по борьбе с терроризмом задержали мужчину, когда он прибыл в аэропорт в четверг, 16 февраля. Его доставили в полицейское отделение в Лондоне.

Скотланд Ярд ведет расследование. 

9 февраля в немецком городе Геттинген в ходе спецоперации полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 