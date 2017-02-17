Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 74

Число раненых при теракте на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф - более 300 человек

Число погибших при теракте на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф увеличилось до 74, более 300 человек ранены. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал GEO-TV.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе во время проведения суфийских ритуалов с участием большого числа верующих.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

После инцидента Пакистан закрыл границу с Афганистаном на неопределенное время.

В среду в Пакистане прогремело еще два взрыва, организованных смертниками, в которых погибли как минимум семь человек.

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13 февраля 2017 года в Пакистане произошел другой масштбаный теракт: по меньшей мере 10 человек погибли и более 70 человек получили ранения в результате взрыва, который произошел во время акции протеста в городе Лахор.

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