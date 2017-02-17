В ЕС поддержали создание постоянного Совета министров обороны

Постоянный Совет министров обороны должен быть создан для координации оборонной политики государств-членов Евросоюза, говорится в проекте резолюции

Европейский парламент одобрил резолюцию, которая предлагает создание постоянного Совета министров обороны. Об этом сообщается 16 февраля на сайте Европарламента.

Согласно резолюции, подготовленной евродепутатами Мерседес Брессо и Эльмаром Броком, "постоянный Совет министров обороны должен быть создан для координации оборонной политики государств-членов".

На сайте сообщается, что Совет министров должен быть превращен в настоящую вторую законодательную палату, и ее конфигурации в подготовительный орган, аналогичный комитетам парламента. Каждое государство-член должно представить по крайней мере трех кандидатов (представителей обоих полов) в качестве "своего" комиссара.

Кроме того, ожидается, что Совет должен полностью перейти к принятию решений большинством голосов, везде, где это возможно,чтобы избежать блокирования важных законопроектов.

Резолюция была одобрена 329 голосами против 223 при 83 воздержавшихся.

22 ноября 2016 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают Евросоюз профинансировать создание специального оборонного ведомства ЕС.

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