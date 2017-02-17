В ЕС поддержали создание постоянного Совета министров обороны
Европейский парламент одобрил резолюцию, которая предлагает создание постоянного Совета министров обороны. Об этом сообщается 16 февраля на сайте Европарламента.
Согласно резолюции, подготовленной евродепутатами Мерседес Брессо и Эльмаром Броком, "постоянный Совет министров обороны должен быть создан для координации оборонной политики государств-членов".
На сайте сообщается, что Совет министров должен быть превращен в настоящую вторую законодательную палату, и ее конфигурации в подготовительный орган, аналогичный комитетам парламента. Каждое государство-член должно представить по крайней мере трех кандидатов (представителей обоих полов) в качестве "своего" комиссара.
Кроме того, ожидается, что Совет должен полностью перейти к принятию решений большинством голосов, везде, где это возможно,чтобы избежать блокирования важных законопроектов.
Резолюция была одобрена 329 голосами против 223 при 83 воздержавшихся.
22 ноября 2016 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают Евросоюз профинансировать создание специального оборонного ведомства ЕС.
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