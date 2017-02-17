В Германии на прямых выборах Шульц победил бы Меркель - опрос

Результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу немецкого канала ZDF, демонстрируют неутешительную для нынешнего канцлера тенденцию

Если бы выборы в Германии состоялись сегодня и канцлер избирался напрямую, то лидер социал-демократов Мартин Шульц победил бы действующего канцлера Ангелу Меркель. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине февраля службой Forschungsgruppe Wahlen по заказу канала ZDF.

Согласно данным исследования, председатель Христианско-демократического союза получила бы 38% голосов избирателей, а Шульц - 49%.

При этом социологи зафиксировали тенденцию мнений потенциальных избирателей, которая не в пользу Меркель: январский опрос показал следующие результаты: за нынешнего канцлера проголосовали бы 44% опрошенных, Шульц бы получил 40-процентную поддержку.

Вместе с тем, отмечают в Forschungsgruppe Wahlen, федеральный канцлер ФРГ напрямую не избирается, так как люди голосуют за политические силы, а канцлером становится лидер той из партий, которая соберет наибольшее число мандатов.

Федеральные выборы в Германии пройдут 24 сентября.

Полностью результаты исследования, проведенного в период 14-16 февраля 2017 года среди 1231 опрошенных, изложены в виде инфографики по этой ссылке (на нем. языке).

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24 января 2017 года лидер СДПГ Зигмар Габриэль отказался от выдвижения в канцлеры ФРГ от своей партии на выборах в Бундестаг и предложил кандидатуру Шульца. Габриэль стал главой МИД Германии, заменив Франк-Вальтер Штайнмайера. Правление СДПГ единогласно поддержало кандидатуру Шульца.

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