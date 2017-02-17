Водителю, разбившему Tesla ради спасения другого, возместят ущерб

Владелец Tesla в ущерб собственной машине безопасно остановил автомобиль с водителем без сознания

На трассе возле Мюнхена (Германия) владелец Tesla Model S остановил другого водителя, когда понял, что тот потерял сознание во время управления автомобилем. Генеральный директор Tesla Илон Маск обещал компенсировать ремонт. Об этом сообщает немецкое издание Muenchner Merkur.

Как сообщает издание, водитель Tesla заметил, что едущий перед ним Volkswagen Passat виляет по дороге, так как его водитель потерял сознание. Водитель Tesla позвонил в пожарную службу, после чего прижал Volkswagen бампером к отбойнику.

Оба водители остались целы, а вот Tesla Model S и Volkswagen Passat получили повреждения на сумму 10 тысяч евро.

В компании Tesla обратили внимание на героический поступок, обещав компенсировать ущерб.

"Поздравляю владельца Tesla, который в ущерб собственной машине, безопасно остановил автомобиль с водителем без сознания!" - написал Илон Маск в Twitter.

Читайте также: В США произошло фатальное ДТП с участием Tesla на автопилоте

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.